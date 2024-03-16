В Силламяэском музее состоялся день открытых дверей, приуроченный к открытию тематического парка советской эпохи «Таинственный город». Правда, не все получилось, как задумывалось.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Хотели большую и белую женщину, а получили маленькую и желтую: новый парк в Силламяэ
Выставка разделена на две части - одна располагается внутри музея, а вторая - снаружи. Внутри гости смогут узнать историю возникновения и развития города Силламяэ, а также увидеть, как выглядела аутентичная квартира советского периода 50-ых годов: с удивительными шапками, старинной мебелью и другими атрибутами быта того времени.
Также в интерактивной форме можно посмотреть на исторические фотографии города, воссозданный по архивным фотографиям завод, на котором работали жители Силламяэ в 50-е годы, и Семипалатинский испытательный полигон - первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР, а также больше узнать о последствиях ядерного взрыва.
«Этот парк был профинансирован фондом Регионального развития. Идея началась с создания тематического парка, но в итоге все было объединено в такой органичный проект», - сказала Елена Антушева, директор Силламяэского музея.
По словам Антушевой, за годы планирования проект перетерпел кое-какие изменения, а из-за резкого скачка цен пришлось что-то переигрывать, а что-то убирать.
Стоит отдать должное компании Blueray, которая работала над интерактивной частью выставки: она полностью создала всю программу для очков виртуальной реальности, и цифровую галерею с фотографиями и видео. Работа выполнена прекрасно. В игровой форме посетителям предложат познакомиться с тем, как устроен атом, как работает атомная реакция и многой другой полезной информацией.
Вторая часть выставки находится во дворе: это парк, где совсем скоро появятся скульптуры, павильоны с очками виртуальной реальности, небольшая детская площадка, похожая на детскую площадку советского времени. Также будут высажены цветы, характерные для той эпохи. Пока что на улице еще слишком холодно и парк не обустроен, однако посреди возвышается монумент, на котором стоит совсем небольшая фигурка волейболистки.
«Тут вышел небольшой казус. Изначально мы планировали, что статуя волейболистки будет большой (почти в человеческий рост) и белой, но у компании Blueray оказалось свое видение, и они прислали нам маленькую и желтую. Такой пост-модерн», - рассказала Елена Антушева, добавив, что шарик в руках у волейболистки светится в темноте.
Антушева также рассказала, что у музея и Blueray получилось найти общий язык не во всех вопросах. «У нас изначально акцент был больше на советском периоде. Но концепция немного поменялась, и теперь экспозиция рассказывает о становлении Силламяэ», - добавила Елена, уточнив, что в целом музей работой фирмы доволен.
Пока для посещения открыта только часть выставки, расположенная в здании, а открытие парка состоится в мае. Стоимость тематического парка составляет более 1,1 млн евро. По словам Елены, самой дорогой частью проекта оказались ландшафтные работы. Данный проект помог улучшить внешний вид территории музея в целом.