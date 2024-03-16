ГАЛЕРЕЯ ⟩ Хотели большую и белую женщину, а получили маленькую и желтую: новый парк в Силламяэ

Выставка разделена на две части - одна располагается внутри музея, а вторая - снаружи. Внутри гости смогут узнать историю возникновения и развития города Силламяэ, а также увидеть, как выглядела аутентичная квартира советского периода 50-ых годов: с удивительными шапками, старинной мебелью и другими атрибутами быта того времени.

Также в интерактивной форме можно посмотреть на исторические фотографии города, воссозданный по архивным фотографиям завод, на котором работали жители Силламяэ в 50-е годы, и Семипалатинский испытательный полигон - первый и один из крупнейших ядерных полигонов СССР, а также больше узнать о последствиях ядерного взрыва.

«Этот парк был профинансирован фондом Регионального развития. Идея началась с создания тематического парка, но в итоге все было объединено в такой органичный проект», - сказала Елена Антушева, директор Силламяэского музея.

Открытие выставки «Таинственный город» в Силламяэском музее. Фото: Илья Смирнов

По словам Антушевой, за годы планирования проект перетерпел кое-какие изменения, а из-за резкого скачка цен пришлось что-то переигрывать, а что-то убирать.

Стоит отдать должное компании Blueray, которая работала над интерактивной частью выставки: она полностью создала всю программу для очков виртуальной реальности, и цифровую галерею с фотографиями и видео. Работа выполнена прекрасно. В игровой форме посетителям предложат познакомиться с тем, как устроен атом, как работает атомная реакция и многой другой полезной информацией.