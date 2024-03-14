ФОТО ⟩ При пожаре погибла кошка и сгорело сено

В ходе одного из таких пожаров загорелись тюки сена, в другом - в задымленном помещении погибла кошка.

Первый пожар произошел в четверг около трех часов дня в деревне Куриста в волости Йыгева.

Спасатели тушат загоревшееся сено. Фото: Lõuna päästekeskus

Когда на место происшествия прибыли спасатели, сарай уже вовсю полыхал: пламя вырывалось из двери, горела примерно дюжина тюков сена.

Спасатели ограничили распространение огня, а затем потушили сено.

Еще один тревожный звонок спасатели получили вечером того же дня: на улице Тийги в поселке Табивере загорелся двухэтажный жилой дом.

Фото: Lõuna päästekeskus

К моменту прибытия спасателей жильцы уже благополучно выбрались из дома, однако кошка, к несчастью, осталась внутри и позже была найдена мертвой в задымленной комнате.

Согласно предварительной оценке спасателей, причиной возгорания стала строительная ошибка.

Смонтированные в здании детекторы дыма и угарного газа не сработали – вероятно, были отключены или неисправны.

Рабочее состояние детекторов дыма необходимо регулярно проверять и при необходимости заменять батарею устройства.

Устаревшие детекторы, то есть, старше десяти лет, также подлежат замене, подчеркивают спасатели.