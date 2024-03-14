Экс-президент Арнольд Рюйтель хочет получить компенсацию за свой новый дом

Канцелярия президента передала правительству ходатайство Арно Рюйтеля, в котором он хочет с 1 февраля 2024 года отказаться от предоставленных ему в пользование государством жилых помещений по адресу Кааре, 10 в Таллинне. Вместо этого экс-президент надеется получить от государства компенсацию за разумные расходы на содержание, связанные с его местом жительства.