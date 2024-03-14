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Экс-президент Арнольд Рюйтель хочет получить компенсацию за свой новый дом

Rus.Postimees Аймур-Яан Кескель
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Арнольд Рюйтель.
Арнольд Рюйтель. Фото: Eero Vabamägi / Scanpix

Бывший президент Арнольд Рюйтель желает отказаться от предоставленных ему государством жилых помещений в Таллинне и вместо этого получить компенсацию за свое новое место жительства.

Канцелярия президента передала правительству ходатайство Арно Рюйтеля, в котором он хочет с 1 февраля 2024 года отказаться от предоставленных ему в пользование государством жилых помещений по адресу Кааре, 10 в Таллинне. Вместо этого экс-президент надеется получить от государства компенсацию за разумные расходы на содержание, связанные с его местом жительства.

Согласно Закону о должностных привилегиях президента, после окончания служебных полномочий президент имеет право получить в свое пользование рабочие помещения (аренду и канцелярские расходы возмещает государство), получить в свое пользование советника и секретаря, получить разовое пособие в размере годового должностного оклада, а также пользоваться служебным автомобилем и услугами водителя. В случае необходимости премьер-министр назначает президенту и охрану.

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