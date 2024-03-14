ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Исчезновение генерала Герасимова. Заявление Путина обнажило его слабые места

Русский добровольческий корпус вчера продолжил публиковать в социальных сетях посты, в которых рассказывают о продолжении своей деятельности на территории России. Они действуют непосредственно в зоне вдоль государственной границы, и, судя по всему, очень небольшими группами. Несмотря на это, российским подразделениям не удалось их выгнать, поскольку они не могут подавить артиллерию и беспилотники нападающих.
В российских социальных сетях появилась информация о том, что российское военное командование поставило на охрану государственной границы подразделения, состоящие из призывников. Пока рано делать какие-то большие выводы, но складывается предварительное впечатление, что у России нет на этом направлении резервов боеспособных подразделений, состоящих из мобилизованных или профессиональных военнослужащих, что может свидетельствовать о том, что все сформированные резервы отправляются непосредственно на войну в Украине.
Один из каналов в российской социальной сети опубликовал обнаруженный вышедший в России официальный документ, в котором вместо начальника штаба генерала Герсимова документ подписал некий генерал-полковник (трехзвездный генерал) Виктор Познихир. Это не обязательно означает отставку начальника Генштаба, дело может быть и в его временном отсутствии.
Здесь интересно, что генерала Герасимова не видели на публике с тех пор, как украинские ракеты атаковали здание штаба Черноморского флота и штаб военного времени в Крыму. Тогда ходили слухи, что в это же время в Крыму находился генерал Герасимов. Командующий Черноморским флотом, который, как предполагалось, был тяжело ранен, после нападения на публике не появлялся. Недавно командующий Черноморским флотом был уволен и заменен новым.