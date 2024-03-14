ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Исчезновение генерала Герасимова. Заявление Путина обнажило его слабые места

Вчера появилась дополнительная информация об атаках дронов в России в ночь на 13 марта. Согласно данным, Служба внутренней безопасности Украины провела три успешных атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы – в Рязани, Кстово (Нижегородская область) и Кириже (под Санкт-Петербургом). Кроме того, атаке подвергся военный аэродром под Воронежем. В близких к Украине районах России дроны летают постоянно. Также вчера один из них попал в здание регионального управления ФСБ в Белгороде.

Заявление Путина

Владимир Путин усердно работает над коммуникацией, чтобы убедить своих граждан в способности российского государства успешно вести войну. Он больше не говорит о деятельности российских войск на фронте, игнорирует атаки беспилотников в России и пытается рассматривать ситуацию на более широком стратегическом уровне. Вчера в одном из своих заявлений он упомянул, что Россия технически готова вести ядерную войну с США и что прибытие американских войск в Украину будет означать серьезную эскалацию конфликта.

Эту речь Путина следует рассматривать как прямое отражение подхода западных СМИ к проблемам России в последние недели. Поскольку благодаря не очень умной утечке пресса освещала действия США по предотвращению применения ядерного оружия осенью 2022 года, это дало России хороший контекст для того, чтобы снова использовать ядерный шантаж в своей деятельности по оказанию влияния.