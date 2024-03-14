Министерство культуры: члены совета Нарвского музея не должны распространять кровавый российский нарратив

В рамках выставки несколько дней назад в почтовых ящиках жителей Нарвы появились листовки, выпущенные блогом Propastop. Propastop - это блог Кайтселийта, который совместном с музеем трудился над выставкой. Члены совета Нарвского музея Алексей Мяги и Вадим Орлов направили обращение директору музея Марии Сморжевских-Смирновой, в котором попросили пояснить некоторые нюансы выставки.

«Распространенные листовки явно вышли за рамки целей и задач SA Narva Muuseum, следовательно, требовали от члена правления определенного согласования с советом учреждения», - сказал Мяги, добавив, что акция по распространению листовок носила провокационный характер, направленный на возникновение вражды, недопонимания и негативной реакции среди горожан.

Сморжевских-Смирнова заявила, что подобное поведение членов совета привело к ее травле в социальных сетях и в целом является ненормальным.

Министерство культуры заявило Rus.Postimees, что выставка Нарвского музея, посвященная мартовской бомбардировке Нарвы - это важный проект, имеющий большое значение.

«Руководитель музея Мария Сморжевских-Смирнова проделала очень хорошую работу как над этим проектом, так и в музее в целом, и у нас нет к ней никаких претензий», - заявил советник по коммуникациям эстонского Министерства культуры Ханнус Лууре.

Лууре также пояснил, что Нарвский музей - это фонд, учрежденный в равных долях городом Нарвой и государством, в совет которого входят по три члена от обоих учредителей.

«Согласно уставу музея, государство не имеет права отзывать членов совета, назначенных городом, и наоборот. Поэтому наши полномочия здесь ограничены, и лучшее, что мы можем сделать, - это направить мэру Нарвы предложение отозвать членов совета, испортивших доброе имя музея, и назначить на их место людей, которые не будут искажать историю Нарвы и распространять кровавый российский нарратив», - заявил советник. Он добавил, что министр культуры Хейди Пурга уже направила соответствующее предложение мэру Нарвы Яану Тоотсу.

Председатель совета Нарвского музея Криста Нельсон на следующей неделе созовет внеочередное заседание совета, чтобы обсудить вопрос продолжения работы таких членов совета, как Вадим Орлов и Алексей Мяги.