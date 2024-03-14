Олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы направили совместное письмо в Международный олимпийский комитет по поводу допуска россиян и белорусов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Олимпийские комитеты стран Балтии считают неуместным появление спортсменов из России и Беларуси на церемонии открытия Олимпийских игр
Postimees публикует его в полном объеме:
Национальные олимпийские комитеты Эстонии, Латвии и Литвы и наша спортивная общественность ошеломлены уже два года длящейся войной на территории Украины.
Мы по-прежнему недовольны решением исполкома Международного олимпийского комитета допустить к участию на Олимпийских играх 2024 года в Париже отдельных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами.
Мы твердо придерживаемся прежних позиций национальных олимпийских комитетов стран Балтии и убеждены, что ни при каких обстоятельствах спортсмены из России и Беларуси не должны участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.