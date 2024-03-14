Проклятое место: топ-менеджеры российского «Лукойла» умирают один за другим

Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус был найден вчера мертвым в собственном кабинете в московском офисе «Лукойла». Он проработал в корпорации 30 лет, придя туда сразу после учебы в Московском авиационном институте (МАИ).

В «Лукойле» официально так и не озвучили причины и обстоятельства смерти Робертуса. Однако, по данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Робертус совершил самоубийство прямо на рабочем месте: его нашли повешенным в своем кабинете.