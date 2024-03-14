Очередной топ-менеджер «Лукойла», экономист Виталий Робертус умер в возрасте 53 лет. Причина смерти – суицид. За последние два года при загадочных обстоятельствах в России погибли около 20 топ-менеджеров российских нефтегазовых компаний.
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Проклятое место: топ-менеджеры российского «Лукойла» умирают один за другим
Вице-президент «Лукойла» Виталий Робертус был найден вчера мертвым в собственном кабинете в московском офисе «Лукойла». Он проработал в корпорации 30 лет, придя туда сразу после учебы в Московском авиационном институте (МАИ).