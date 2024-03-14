Российская таможня изъяла у гражданина Эстонии 90 муляжей человеческого лица

90 силиконовых муляжей весом 7,4 кг пытался пронести в своем рюкзаке гражданин Эстонии.

«При прохождении таможенного контроля мужчина заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Таможенники признали партию коммерческой, поэтому на нее необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию», - отмечают в СЗТУ.

Мужчина объяснил, что купил модели в России «для обучения приемам художественной татуировки и пирсинга», уточняют в ведомстве.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось, в середине февраля таможенники Кингисеппа не пропустили в Эстонию партию моделей человеческих эмбрионов.