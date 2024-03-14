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Российская таможня изъяла у гражданина Эстонии 90 муляжей человеческого лица

BNS
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Скелет. Снимок иллюстративный.
Скелет. Снимок иллюстративный. Фото: Raigo Pajula

Таможенники в Кингисеппе пресекли незаконный вывоз из России партии муляжей человеческого лица, сообщает в четверг пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

90 силиконовых муляжей весом 7,4 кг пытался пронести в своем рюкзаке гражданин Эстонии.

«При прохождении таможенного контроля мужчина заявил об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию. Таможенники признали партию коммерческой, поэтому на нее необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию», - отмечают в СЗТУ.

Мужчина объяснил, что купил модели в России «для обучения приемам художественной татуировки и пирсинга», уточняют в ведомстве.

Возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщалось, в середине февраля таможенники Кингисеппа не пропустили в Эстонию партию моделей человеческих эмбрионов.

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