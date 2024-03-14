В прошлом году в Эстонии обслужили более 150 000 авиарейсов

Из них перелетов было 112 683, прибывающих/отбывающих рейсов 33 378, а местных авиарейсов 9878, сообщил департамент.

В 2023 году авиация Эстонии продолжала восстановление после коронавируса и возвращение к обычной деятельности. «Объемы авиадвижения увеличились, число рейсов эстонских авиакомпаний выросло по сравнению с 2022 годом примерно на десять процентов и превысило отметку в 51 900 рейсов», - отметил директор службы авиации Департамента транспорта Юллар Салумяэ.

Летом уровень авиации в Европе составил около 93 процентов допандемийного уровня, что, по оценке департамента, указывает на способность авиационного сектора к восстановлению, его выносливость и способность к адаптации, а также на то, что граждане по-прежнему хотят путешествовать самолетами, которые остаются самым безопасным видом транспорта.

«В качестве положительного обстоятельства можно отметить то, что в 2023 году значительно выросло число отчетов по инцидентам. За год в базе данных ECCAIRS 2 зафиксировали 2079 инцидентов, - добавил Салумяэ. - Приятно видеть, что культура отчетности постоянно улучшается, что существенно способствует росту безопасности».

По сравнению с 2022 годом рост составил около четверти, 23 процента. Главными причинами были рост объема авиадвижения, в том числе новая авиакомпания, и улучшение культуры подачи отчетов.