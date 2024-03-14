Средняя биржевая цена электричества в пятницу упадет до 45 евро

Самой высокой - 87,44 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером, с 18 до 19 часов, а самой низкой - рано утром, с до 3 часов, когда она упадет до 0,56 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в пятницу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет на 26,8% дешевле и составит в среднем 33,31 евро за мегаватт-час. С 1 до 5 часов стоимость электроэнергии в Финляндии будет в минусе.

Выше всего стоимость электроэнергии поднимется в этот день в системе Nord Pool в Польше, где она составит 69,80 евро за мегаватт-час.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 75,89 евро за мегаватт-час, что на 32,9% меньше, чем в феврале 2023 года, когда средняя месячная цена составила 113,12 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена упала на 40%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.

Цены в эстонской ценовой зоне Nord Pool (EE), латвийской ценовой зоне (LV), литовской ценовой зоне (LT), финской ценовой зоне (FI) и по всей системе Nord Pool (SYS) в евро за мегаватт-час: