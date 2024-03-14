Огурцы или помидоры. С чем Владимир Путин идет на пятый срок

Владимир Путин не любит предвыборные кампании, и сам об этом говорил, называя их «бессовестным делом». В дебатах кандидатов Путин не участвовал никогда: «неинтересно» или «нет смысла». Если в начале 2000-х ему хотя бы приходилось говорить о борьбе с террористической угрозой, а в 2012-м благодарить рабочих «Уралвагонзавода», которые хотели спасать Москву от «либералов», то в 2024-м президенту перед выборами сказать особо не о чем. Даже «специальная военная операция» в его выходах в народ если и присутствует, то лишь каким-то фоном.

К новым рубежам

- Вы знаете, хотелось бы еще сказать. Мне организаторы этого мероприятия позволили задать вопрос Вам любой, без ограничения, что меня беспокоит. И думала, думала, Вы знаете, нет у меня к Вам вопросов, - заявила Владимиру Путину Ольга Любецкая, участница встречи со студентами и работниками промышленных предприятий Челябинской области.

- Вперед! Удачи! К новым рубежам! - отвечал ей Владимир Путин.

(Эти цитаты и высказывания ниже приводятся по официальному сайту Кремля)