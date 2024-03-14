Президент Банка Эстонии: в следующем году экономику Эстонии ожидает подъем

Несмотря на то, что показатели экономики еврозоны и Эстонии в этом году остаются скромными, перспективы экономического роста на следующий год улучшились. Мюллер отметил, что темпы инфляции замедлились, в основном благодаря снижению мировых цен на энергию и мерам денежно-кредитной политики центрального банка, которые сейчас приближаются к целевому показателю инфляции в два процента от ВВП. Это, в свою очередь, означает, что в дополнительном повышении процентных ставок больше нет необходимости.