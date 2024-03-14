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Президент Банка Эстонии: в следующем году экономику Эстонии ожидает подъем

, экономический журналист
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Согласно прогнозу Мадиса Мюллера, рост экономики Эстонии в следующем и последующих годах составит 3,2 процента.
Согласно прогнозу Мадиса Мюллера, рост экономики Эстонии в следующем и последующих годах составит 3,2 процента. Фото: Konstantin Sednev

Хотя экономическая ситуация как в Эстонии, так и в еврозоне остается слабой, предпосылки для экономического роста существуют, и можно ожидать положительный экономический рост в следующем году, сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер на экономической конференции Центрального союза работодателей Эстонии «Полет воздушного змея 2024»

Несмотря на то, что показатели экономики еврозоны и Эстонии в этом году остаются скромными, перспективы экономического роста на следующий год улучшились. Мюллер отметил, что темпы инфляции замедлились, в основном благодаря снижению мировых цен на энергию и мерам денежно-кредитной политики центрального банка, которые сейчас приближаются к целевому показателю инфляции в два процента от ВВП. Это, в свою очередь, означает, что в дополнительном повышении процентных ставок больше нет необходимости.

Мюллер отметил, что экономика Эстонии в прошлом году испытала самое большое снижение в ЕС, в основном из-за последствий конфликта в Украине, неблагоприятного экспортного рынка и быстрого роста заработной платы. По статистике Банка Эстонии, экономика Эстонии в прошлом году сократилась на 3,5 процента, а на текущий год банк прогнозирует падение экономики на 0,4 процента.

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