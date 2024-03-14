Председатели комиссий по иностранным делам 20 государств Северной Америки и Европы подчеркнули в сделанном сегодня совместном заявлении, что предстоящие президентские выборы в России не будут свободными или справедливыми и будут омрачены подавлением оппозиции и независимой журналистики. По словам председателей комиссий, организация выборов на оккупированных украинских территориях в полной мере незаконна и не будет признана международной общественностью.
Главы комиссий по иностранным делам 20 стран: выборы в России не будут свободными
По словам руководителей комиссий по иностранным делам, с того дня, как Россия незаконно захватила Крым и Севастополь, прошло почти десять лет, и на протяжении уже двух лет Россия ведет полномасштабное и жестокое нападение на Украину.
«Посреди непрекращающейся войны, тяжелым бременем лежащей на украинских жизнях и повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы и разрушения, Россия в качестве очевидной провокации организует так называемые выборы, которые придутся на десятую годовщину незаконной аннексии Крыма. Россия планирует провести выборы и на оккупированных и незаконно аннексированных ею территориях Украины, словно пытаясь узаконить тем самым временную оккупацию территории Украины», - сообщили они.
По их словам, с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Россия существенно усилила меры подавления политического инакомыслия и уничтожила свободу прессы и гражданские свободы, давя любую оппозицию, в том числе путем криминализации высказывания антивоенных мнений. Возможным выступающим против войны кандидатам не разрешено участвовать в выборах президента России в марте 2024 года, отмечают председатели комиссий.
«В России больше нет места ни гражданскому обществу, ни политической оппозиции. Правительство России, особенно под управлением Путина, не привлекается к ответственности за чудовищные нарушения прав человека и политические репрессии, в том числе за убийство ведущего оппозиционера Алексея Навального, что ставят под сомнение легитимность власти Путина как на внутригосударственном уровне, так и на уровне международных платформ. Несмотря на эти достойные презрения преступления большинство граждан России продолжают поддерживать путинский режим и незаконную агрессивную войну против Украины», - отметили они.
По словам председателей комиссий по иностранным делам, предстоящие президентские выборы в России не будут свободными или справедливыми и будут омрачены повсеместным подавлением оппозиции и независимой журналистики. Проблемой также является отсутствие каких-либо законных альтернатив и международного надзора, что лишает результаты выборов какой-либо демократической правомерности.
Председатели комиссий подчеркнули, что организация выборов на временно оккупированных и незаконно аннексированных территориях Украины является тяжким нарушением международного права и принципов Устава Организации Объединенных Наций, равно как и неотъемлемых независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.
«Мы безоговорочно отрицаем законность выборов, организуемых Россией на оккупированных территориях Украины. Подобная деятельность России на международно признанной территории Украины в полной мере является незаконной, и международная общественность ее не признает», - сообщили они.
«Мы остаемся солидарными с Украиной, подтверждая полную независимость, суверенитет и территориальную целостность государства в рамках его признанных на международном уровне границ, включающих в себя Крым, Херсон, Запорожье, Донецк и Луганск», - сообщили они в заявлении, где осудили империалистическую деятельность России и продолжающуюся агрессию против Украины.
Они также сообщили, что Европейский союз, его государства-члены и союзники по всему миру должны продолжить оказывать Украине всестороннюю поддержку, включающую политическую, экономическую, финансовую и военную помощь, а также помощь гражданскому обществу и помощь в восстановлении страны: «Эта поддержка является жизненно важной мерой противодействия репрессивному и агрессивному режиму Кремля».
К заявлению присоединились руководители комиссий по иностранным делам парламентов США, Бельгии, Эстонии, Испании, Ирландии, Израиля, Исландии, Италии, Литвы, Люксембурга, Латвии, Канады, Молдовы, Польши, Румынии, Германии, Дании, Чехии, Украины, Соединенного Королевства. От Эстонии заявление подписал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.