С 15 по 17 марта проходят «выборы президента РФ». О том, зачем Кремль тратит усилия на создание иллюзии реального избирательного процесса, когда гражданское общество и оппозиция и так подавлены, какие дополнительные возможности может дать Кремлю пролонгация полномочий Путина, могут ли произойти после 17 марта существенные изменения в военной деятельности РФ в Украине, в студии Postimees порассуждал приглашенный научный сотрудник Международного центра обороны и безопасности Игорь Грецкий.
Игорь Грецкий: «переизбранный» Путин начнет вливать в ВПК еще больше денег и вводить в вертикаль власти отличившихся на войне
Выдержки из беседы:
- Внутри России не оставлено никаких возможностей для политической деятельности оппозиции, гражданское общество подавлено, о своем имидже на Западе Россия может больше не думать, хуже он уже не станет. Почему российские власти не могут просто нарисовать Путину 80 процентов поддержки, а усердно стараются сообщить готовящемуся фарсу хотя бы некоторые внешние черты настоящих выборов?
- Гражданское общество в России действительно подавлено, пожалуй, даже вряд ли можно говорить, что оно вообще существовало. Да, были какие-то его элементы, но институциализированного гражданского общества в России не было никогда.
Что касается так называемых выборов, то цели российской власти понятны, и их, как мне кажется, две. Во-первых, это регулярный способ легитимизации власти в России. Регулярность выборов - это способ коммуникации с населением, призванный продемонстрировать, что власть население слышит, есть какая-то обратная связь, власть видит определенные проблемы и собирается их решать. Посылается примерно такой мессидж. Во время каждой электоральной фазы он воспроизводится.
И есть вторая цель. В Кремле прекрасно осведомлены, что в целом население больше интересуется политическими вопросами именно в период президентских или парламентских выборов. Оно становится более политизированным. И эта немного наэлектризованная среда может стать благодатной почвой для усиления оппозиции. И Кремль делает все возможное, чтобы не допустить этого, где-то в подкорке не забывая об опыте цветных революций на постсоветском пространстве. Почти всегда они происходили в периоды выборов, только Евромайдан в Украине был исключением.
И это становится мягким стресс-тестом для бюрократической системы вертикали власти, для обнаружения каких-то изъянов. Каждый раз после каких-то выборов, которые сопровождались намеками на протесты и недовольство, вносились корректировки. Хороший пример - выборы в Госдуму в 2011 году: были протесты, люди в течение трех месяцев выходили на улицы. Путин воспринял это как угрозу своей собственной власти, и уже в 2012 году появился институт иностранных агентов.
Элементы гражданского общества восприняли это как что-то несерьезное и направленное исключительно против Алексея Навального и движения «Голос». И прозевали тот момент, когда нужно было мобилизовываться. Но этот инструмент был усилен и с его помощью было полностью зачищено пространство в сфере НКО.
- Российская оппозиция предлагает всем, кто против Путина, прийти на избирательные участки в одно время - 17 марта в полдень. Есть ли хотя бы небольшие предпосылки к тому, чтобы эта инициатива вылилась бы в протесты? Или хотя бы подпортила замысленную Кремлем картину выборов, где все повально голосуют за Путина?
- Больших и массовых протестов не ожидается, не видно потенциала для них ни по опросам, ни по настроениям в российском обществе. Если говорить про этот флешмоб, «Полдень против Путина», то я бы прежде всего заметил, что внутри самой российской несистемной оппозиции, среди тех людей, кто уехал, нет единого понимания того, как эта акция должна выглядеть.
Не очень понятна конечная цель, лидеры общественного мнения об этой цели не договорились. Кто-то считает, что надо прийти и уйти, показав, мол, что нас много, кто-то считает, что надо проголосовать за кого угодно, кроме Путина, а третьи считают, что надо проголосовать за Даванкова, потому что он из всех кандидатов наименее токсичный.
Отсутствие конечной стратегической цели вносит некую сумятицу. Оппозиция не выглядит уверенной в себе. Особенно на фоне тех мессиджей, которые шлет Кремль, уже объявивший, что все эти флешмобы в случае их проведения будут трактоваться как незаконное массовое собрание. И для наведения законного порядка будут применять силы полиции.
Ведь многие комментаторы считали, что после гибели Алексея Навального произойдет некоторая радикализация внутри оппозиции. И вообще в российском обществе. Что произойдет определенная переоценка тех инструментов и концепций, которые использовались до сих пор для выражения протеста. Но если говорить конкретно об этих выборах, то этой переоценки мы пока не увидели.
- Может ли очередное переназначение каким-то образом дополнительно развязать руки Путину, позволить делать что-то, что он раньше делать опасался? В том числе и в ведении войны? Может ли, например, начаться новая широкая мобилизация в России, которую после «выборов» власть станет проводить куда жестче и бесцеремоннее, чем прежде?
- Давайте посмотрим на то, что происходило два года тому назад, в марте 2022 года. Путин поздравлял 8 марта женскую часть населения России с праздником и обещал, что резервисты и призывники не будут использоваться в боевых действиях в Украине. Он сказал тогда, что все решат профессионалы.
А в сентябре он объявил мобилизацию. Он сослался на то, что Генштаб и Министерство обороны его об этом сильно попросили. Почему он это сделал? Разумеется, это было связано с ситуацией на фронте. Мобилизация шла и в Украине, и численность украинской армии существенно возрастала. До Путина тогда дошло, что если ничего не менять, то скоро все будет как под Купянском.
Украина тогда успешно провела Балаклейскую контрнаступательную операцию, и Путин объявил мобилизацию, то есть это был шаг в направлении полноценной войны.
Если Путин сейчас намерен прорвать линии обороны Украины и если он захочет рискнуть, то очевидно, что мобилизацию он объявит. Но ясно же, что эффект от нее будет только через 3-4 месяца. Потому что все, кто подпадут под эту мобилизацию, должны будут пройти обучение. Нужно их обмундировать, они должны пройти слаживание, и все это занимает время.
Пока этого не наблюдается, но совсем уж исключать такую возможность тоже нельзя. Но с утверждениями, что прямо после выборов будет мобилизация, я бы выступать не спешил.
А что будет? Будет усиление ВПК, финансирование этой отрасли. Также похоже, что Путин сделал окончательный выбор в пользу того, чтобы не сдерживать инфляцию, а накачивать экономику ликвидностью. Будет инфляция, и будет экономический рост, который будет расползаться по стране, консолидируя поддержку и войны, и Путина.
Также будет укрепление вертикали власти. Укрепление изнутри. Путин уже дал понять, что он ждет тех людей, которые прошли войну. Доказали лояльность Кремлю.
Очевидно, что Путин хочет заменить часть этой вертикали, ту, которая привыкла к роскошной жизни в виллах на Рублевке. Это уже не очень мотивированные люди, и Путин хочет заменить их теми, кто голоден до власти, до того, чтобы получать какие-то деньги. И в то же время это будут люди, которые уже доказали, что они готовы с оружием в руках отстаивать путинскую вертикаль власти.
- Можно ли в дни голосования ожидать разного рода гибридных провокаций со стороны России в зарубежных странах, сильно ли будет усердствовать Россия в создании такой картинки выборов Путина за рубежом, на которой будет демонстрироваться широкая его поддержка?
- Картинка голосования за рубежом для внутренней аудитории в России никогда не была чем-то приоритетным. Это все мелькало в новостях на главных телеканалах, но…
- Ближе к концу передачи?
- Именно, ближе к концу передачи. Однако что касается инструментария внешней политики России, то Россия всегда использовала в подобных целях язык, культуру, избирательные участки, спортивные соревнования… Так что здесь ничего исключать нельзя, и бдительность должна находиться на уровне.
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