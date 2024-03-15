Игорь Грецкий: «переизбранный» Путин начнет вливать в ВПК еще больше денег и вводить в вертикаль власти отличившихся на войне

А в сентябре он объявил мобилизацию. Он сослался на то, что Генштаб и Министерство обороны его об этом сильно попросили. Почему он это сделал? Разумеется, это было связано с ситуацией на фронте. Мобилизация шла и в Украине, и численность украинской армии существенно возрастала. До Путина тогда дошло, что если ничего не менять, то скоро все будет как под Купянском.

Украина тогда успешно провела Балаклейскую контрнаступательную операцию, и Путин объявил мобилизацию, то есть это был шаг в направлении полноценной войны.

Если Путин сейчас намерен прорвать линии обороны Украины и если он захочет рискнуть, то очевидно, что мобилизацию он объявит. Но ясно же, что эффект от нее будет только через 3-4 месяца. Потому что все, кто подпадут под эту мобилизацию, должны будут пройти обучение. Нужно их обмундировать, они должны пройти слаживание, и все это занимает время.

Пока этого не наблюдается, но совсем уж исключать такую возможность тоже нельзя. Но с утверждениями, что прямо после выборов будет мобилизация, я бы выступать не спешил.