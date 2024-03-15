В студии Postimees Игорь Грецкий: каких изменений в поведении России можно ждать после «президентских выборов»?

- Если смотреть на ситуацию в России из Европы, она выглядит так, что внутри России не оставлено никаких возможностей для политической деятельности оппозициии, а о своем имидже на Западе Россия может больше не думать, потому что хуже он уже не станет. Почему же российские власти не могут просто нарисовать Путину 80 или 90 процентов поддержки, а усердно стараются сообщить готовящемуся фарсу хотя бы некоторые внешние черты настоящих выборов? Для кого делается это картинка?

- Многие эксперты обращают внимание на определенное противоречие: российские оппозиционеры, в частности, сторонники погибшего Алексея Навального, призывают западных лидеров ни в коем случае не признавать президентские выборы в России законными, но в то же время призывают принимать в них участие, отдавая голос за кого угодно, кроме Путина, или осуществляя порчу бюллетеня. Разумна ли такая стратегия, нельзя ли предположить, что Кремль в медийном освещении выборов нацелен прежде всего на высокую явку, и тем самым те же сторонники Навального играют на руку Кремлю и Путину?

- Некоторые аналитики предрекают, что после оформления очередного президентского срока Путин обязательно постарается резко повысить боевую активность российских войск в Украине. Действительно ли «переназначение» может каким-то образом дополнительно развязать руки Путину, позволить делать что-то, что он раньше делать опасался? Может ли, например, начаться новая широкая мобилизация в России, которую после «выборов» власть станет проводить куда более жестче и бесцеремоннее, чем прежде?

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