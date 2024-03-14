Норвегия увеличит расходы на оборону до двух процентов

Российский сосед стал более опасным и непредсказуемым, чем когда-либо, поэтому Норвегия приняла решение увеличить расходы НАТО на оборону в два процента, на два года раньше, чем договаривалось, заявил сегодня премьер-министр Йонас Гар Стёре.