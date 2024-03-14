Российский сосед стал более опасным и непредсказуемым, чем когда-либо, поэтому Норвегия приняла решение увеличить расходы НАТО на оборону в два процента, на два года раньше, чем договаривалось, заявил сегодня премьер-министр Йонас Гар Стёре.
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Норвегия увеличит расходы на оборону до двух процентов
Первоначально предполагалось, что военный бюджет на 2024 год составит восемь миллиардов евро, но в весеннем проекте бюджета он будет скорректирован, заявил премьер-министр на встрече с лидерами оппозиции.