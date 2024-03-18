Опрос недели ⟩ Житель Таллинна о выборах Путина: «Какое мы имеем право это обсуждать?»

Что думают жители Таллинна по поводу прошедших в России президентских выборов? Ощущают ли они дискомфорт и опасность, исходящую от соседства с путинской Россией? Должны ли Эстония и ЕС признавать результаты этих выборов?

Константин, логистик

Константин. Фото: Rene Henri Rand

Думаю, что к нам все это не относится. Чувствую ли я себя в Эстонии безопасно? Ну конечно, ведь столько внимания уделяется сейчас войскам, обороне.

Должны ли Эстония и Евросоюз признавать результаты президентских выборов в России? Точно не знаю. Вопрос этот уже, мне кажется, каверзный. На него отвечать я не буду.

Мария, юрист

Мария. Фото: Rene Henri Rand

У меня нет мнения по этому поводу, честно. За ситуацией в России я особо не слежу. Я уже давно не живу в Российской Федерации. Меня больше интересуют политические события, которые происходят здесь.

Должен ли Запад признать результаты этих выборов, я не могу сказать. На территории Эстонской Республики я чувствую себя в абсолютной безопасности. Это мое внутреннее ощущение, и я им руководствуюсь.

Житель Таллинна (не назвал своего имени)

Житель Таллинна (не назвал своего имени). Фото: Rene Henri Rand

Понятия не имею, что у них там происходит. Я к этому отношения не имею. Абсолютно. Я живу в Эстонии, и меня это вообще не интересует.

Да, соседство с Россией беспокоит, только сам я ничего не могу сделать. От меня ничего не зависит. Извините, мне пора идти.