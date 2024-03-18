Накануне в России завершилось голосование на президентских выборах. Нынешний президент страны, Владимир Путин, баллотировался на выборах в пятый раз. Результаты выборов, в которых формально принимали участие четыре кандидата, выглядят вполне предсказуемыми: в очередной «победе» Путина мало кто сомневается.
Опрос недели ⟩ Житель Таллинна о выборах Путина: «Какое мы имеем право это обсуждать?»
Что думают жители Таллинна по поводу прошедших в России президентских выборов? Ощущают ли они дискомфорт и опасность, исходящую от соседства с путинской Россией? Должны ли Эстония и ЕС признавать результаты этих выборов?
Константин, логистик
Думаю, что к нам все это не относится. Чувствую ли я себя в Эстонии безопасно? Ну конечно, ведь столько внимания уделяется сейчас войскам, обороне.
Должны ли Эстония и Евросоюз признавать результаты президентских выборов в России? Точно не знаю. Вопрос этот уже, мне кажется, каверзный. На него отвечать я не буду.
Мария, юрист
У меня нет мнения по этому поводу, честно. За ситуацией в России я особо не слежу. Я уже давно не живу в Российской Федерации. Меня больше интересуют политические события, которые происходят здесь.
Должен ли Запад признать результаты этих выборов, я не могу сказать. На территории Эстонской Республики я чувствую себя в абсолютной безопасности. Это мое внутреннее ощущение, и я им руководствуюсь.
Житель Таллинна (не назвал своего имени)
Понятия не имею, что у них там происходит. Я к этому отношения не имею. Абсолютно. Я живу в Эстонии, и меня это вообще не интересует.
Да, соседство с Россией беспокоит, только сам я ничего не могу сделать. От меня ничего не зависит. Извините, мне пора идти.
Юрий, пенсионер
Я отношусь к этим выборам положительно. Результат их, естественно, предсказуем. Так голосует большинство народа. И Запад где-то это поддерживает, некоторые страны поддерживают.
Я думаю, что все должно быть по-честному. На выборах представлено много наблюдателей, они заинтересованы в этом.
Никакого страха перед Россией у меня нет. Россия – наш ближний сосед. Отношения с ней должны выстраиваться. Время покажет.
Галина, работник торговли
Вы знаете, я политикой не увлекаюсь. Я читаю книги, гуляю на природе. Нет, конечно, выборы должны быть в любом случае, но я ими не интересуюсь. Только в нашей стране.
Владимир, пенсионер, гражданин России
Какой кандидат для меня самый лучший? Все-таки Путин. Он много сделал для страны, она поднялась и сейчас уже на хорошем уровне.
Если Россия признает результаты выборов в Эстонии, то почему Эстония не должна признавать результаты выборов в России?
Я думаю, что Европа и Эстония должны налаживать нормальные отношения с Россией. Мы живем рядом, все-таки соседи. Думаю, надо жить дружно.
Михаил, сварщик
Должен ли Запад признавать эти выборы? Не у меня это нужно спрашивать, а у Евросоюза и у каждой страны в отдельности.
У них должны быть выборы. Россия – отдельная страна. Народ выбирает – и пусть выбирает.
Россия для меня не опасный сосед. Я там родился, но всю жизнь прожил в Эстонии.
Артур, предприниматель
Следим за выборами, конечно. Но не знаю даже, что сказать. Сейчас в Эстонии нельзя много разговаривать. Государство такое… Свободное.
Результаты выборов в России, конечно, предсказуемые. По поводу того, нужно ли признавать эти результаты Эстонии и Евросоюзу – в этой большой политике мы никакой роли не играем.
Какое вообще мы имеем право это обсуждать? Мы в этой игре никто.