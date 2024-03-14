5 февраля ELVL направил в Министерство образования и науки обращение по поводу минимальной зарплаты учителя общеобразовательных школ. Согласно закону, Министерство обязано отвечать на письма в течение 30 дней.

По мнению заместителя директора ELVL Яна Трея, очень огорчает ситуация, когда Союз слышит через СМИ заявления Министерства о том, насколько важно сотрудничество с самоуправлениями, в реальности самоуправления и волости сами обращаются к государству и не получает ответов на свои вопросы.

«Самоуправления рассчитывают, что повышение зарплаты учителей будет выплачено без задержек. Государство пообещало повышение зарплаты учителям, и государство должно выполнить свои обещания - уже приближается апрель, и учителя рассчитывают получить обещанную прибавку к зарплате», - сказал Трей.

Союз городов и волостей Эстонии просит Министерство ответить, когда недостающие в бюджетах самоуправлений деньги в размере 9,3 млн евро с 1 января дойдут до самоуправлений для выплаты минимальной заработной платы учителям.

Профсоюз также хочет знать, рассмотрит ли правительство дополнительные деньги на повышение зарплат воспитателям детских садов. Поскольку самоуправления утвердили бюджеты этого года, а принятые правительством решения означают дополнительные финансовые обязательства для самоуправлений. ELVL предлагает правительству взять на себя ответственность и покрыть дополнительные расходы, необходимые для повышения заработной платы воспитателей детских садов.

Профсоюз также хочет узнать у Министерства образования и науки, как органы местного самоуправления должны продолжать действовать в ситуации, когда они представили данные об утвержденном минимальном размере оплаты труда для воспитателей детских садов, но в предложение о минимальной заработной плате для учителей вносятся изменения. Также примут ли во внимание, что при повышении минимальной заработной платы учителей учтено также финансовое увеличение компонента дифференциации заработной платы учителей.