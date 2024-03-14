В Финляндии были задержаны лица, похитившие деньги Министерства обороны Украины

Бюро по борьбе с коррупцией Украины сотрудники Национального бюро расследований криминальной полиции Финляндской Республики 11 марта задержали трех лиц, подозреваемых в хищении средств, предназначенных для закупки 5000 бронежилетов для Вооруженных сил Украины, сообщает «Украинская правда».

Всего на приобретение защитной экипировки было выделено 5,7 миллиона евро. Один из задержанных был гражданином Финляндии, его имущество было конфисковано.

Предполагается, что один из задержанных был представителем частной компании, который не поставил 50 процентов обещанных бронежилетов, за которые Министерство обороны Украины уже заплатило.

Следователи обнаружили, что вместо покупки 5000 бронежилетов подозреваемые потратили часть денег на роскошные автомобили и недвижимость.

Национальное антикоррупционное бюро Украины предприняло шаги для компенсации убытков.