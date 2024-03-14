В Эстонском зоопарке впервые родился детеныш экзотического животного!

Двухлетний Каван и Пичаи, которой скоро исполнится три года, встретились весной 2023 года в тропических лесах Юго-Восточной Азии в Таллиннском зоопарке. Этой зимой поведение животных вселяло надежду на то, что в семье можно ожидать прибавление. Сделанное в феврале УЗИ подтвердило, что скоро Пичаи станет мамой.

28 февраля у Пичаи начались роды. К сожалению, первый детеныш родился мертвым – при первых родах родовые пути могут открываться недостаточно быстро или быть недостаточно широкими, что могло стать причиной осложнения.

Через час после рождения первого детеныша родился второй бинтуронг, о котором самка сразу позаботилась - вылизала его дочиста и держала при себе. Поначалу постоянные крики детеныша вызывали беспокойство. Ветеринары, кураторы и обслуживающий персонал подозревали, что матери не хватает молока, чтобы выкормить детеныша.

У молодой мамы молоко может выработаться немного позже, но после совместных переговоров работников зоопарка было решено полностью не отделять детеныша от матери. Когда Пичаи на мгновение покидала малыша, служители подкармливали детеныша специальной смесью. Мама и детеныш оставались под круглосуточным наблюдением. На следующий день у Пичаи уже было достаточно молока и детеныш уже не кричал без остановки.