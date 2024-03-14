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Грузовик транспортной компании покажет символы эстонского города всему миру

Кевин Вольтер
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Грузовики. Снимок иллюстративный.
Грузовики. Снимок иллюстративный. Фото: Eero Vabamägi

Транспортная компания Раквере, Tarvas Invest OÜ, отмечает в следующем году свой двадцатый год работы. В честь этого было решено сделать что-то особенное, и поэтому на новом автомобиле были нарисованы символы города Раквере, которые представят город широкому миру.

Руководитель транспортного отдела компании Стен Эрик Нирги рассказал, что хотя юбилей компании только через год, начать празднование решили уже сейчас.

«Конкретный грузовик в основном перемещается между Эстонией и Финляндией, и я верю, что это принесет много радости финнам, - сказал Нирги. - Поскольку мы местная компания, главная цель этой акции - еще больше привлечь внимание к Раквере».

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