Грузовик транспортной компании покажет символы эстонского города всему миру

Руководитель транспортного отдела компании Стен Эрик Нирги рассказал, что хотя юбилей компании только через год, начать празднование решили уже сейчас.

«Конкретный грузовик в основном перемещается между Эстонией и Финляндией, и я верю, что это принесет много радости финнам, - сказал Нирги. - Поскольку мы местная компания, главная цель этой акции - еще больше привлечь внимание к Раквере».