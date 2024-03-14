Транспортная компания Раквере, Tarvas Invest OÜ, отмечает в следующем году свой двадцатый год работы. В честь этого было решено сделать что-то особенное, и поэтому на новом автомобиле были нарисованы символы города Раквере, которые представят город широкому миру.
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Грузовик транспортной компании покажет символы эстонского города всему миру
Руководитель транспортного отдела компании Стен Эрик Нирги рассказал, что хотя юбилей компании только через год, начать празднование решили уже сейчас.