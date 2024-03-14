Министр юстиции Латвии: участие граждан России в выборах президента РФ не означает, что они поддерживают Путина

«Участие в голосовании в российском посольстве не является нарушением закона в Латвии само по себе и не влечет за собой никакого наказания. Участие российских граждан в выборах на территории посольства не означает, что они поддерживают режим Путина. Мы не хотим устраивать международный скандал и намерены действовать как демократическое государство», - сказала министр на встрече с журналистами.

Либиня-Эгнере также заявила, что россияне «конечно, могут» поучаствовать в акции «Полдень против Путина», которую поддержал погибший политик Алексей Навальный.

Министр отметила, что ее выступление на телевидении в феврале, где она высказалась о голосовании, неправильно интерпретировали, пишет «Русская служба Би-би-си». Тогда министр сказала, что желающим прийти на выборы президента РФ стоит учитывать положения уголовного кодекса Латвии, который предусматривает наказание за поддержку российского вторжения в Украину. В разговоре с журналистами Либиня-Эгнере уточнила, что наказывать будут за провокации вокруг посольства, в том числе за публичную демонстрацию поддержки войны.

Комментируя заявление Госполиции о том, что во время выборов президента РФ полицейские будут проводить «скрининг» людей, которые придут на избирательный участок в российское посольство в Риге, министр сказала, что не отвечает за действия полиции.

По ее словам, власти Латвии будут проверять документы с целью выявить нарушения, в том числе обнаружить россиян, нелегально попавших в Латвию, а не чтобы собрать данные о голосующих. «Я бы была более обеспокоена тем, какие данные о голосующих соберет Россия», - добавила она