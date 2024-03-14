КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ Ссора министра и генпрокурора

Совершенно обычному наблюдателю, конечно, очевидно то, что результаты работы прокуратуры слабенькие. Следствие по делу НКО Slava Ukraini продлилось год, так называемое дело о стрижке Каяра Лембера длилось почти десять лет и закончилось оправданием Лембера. В телеинтервью ERR ведущий прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Кайри Калдоя все же сочла необходимым подчеркнуть, что не существует минимального допустимого предела для взяточничества, поскольку к нему нулевая толерантность, и что «теоретически есть» основания для обжалования решения в Государственном суде, но прокуратура не будет продолжать этот спор ценой жизни Каяра Лембера.

В принципе, интервью Калдоя можно считать попыткой оказания влияния на работу окружного суда, поскольку, по его словам, окружной суд попытался приподнять планку действующий нулевой толерантности к взяточничеству. Однако, если окружной суд вынес решение, а доказательства прокурора недостаточны для подачи апелляции в Государственный суд, дело закрывается, и следует задаться вопросом, кто компенсирует Каяру Лемберу те мытарства, которые он перенес за прошедшее время. Цветов и открытки с извинениями в этом случае недостаточно.

К запросам министра юстиции тоже стоит присмотреться, но и прокуратура не может действовать как ежик в тумане