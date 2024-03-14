Эстонская оборонная компания Marduk Technologies, специализирующаяся на разработке систем обнаружения и противодействия дронам, заключила соглашение о сотрудничестве со шведским гигантом Saab. Цель соглашения - разработка совместного продукта.
Для подписчиков
Эстонская компания, отправляющая в Украину системы противодействия дронам, заключила соглашение со шведским гигантом
Устройства Marduk сосредоточены на обнаружении воздушных объектов и достаточно точны, чтобы служить платформой для наведения. «Что бы ни было в небе, мы можем определить, с чем имеем дело», - сказал Postimees директор Marduk по бизнес-операциям Леэт Рауно Лембер.