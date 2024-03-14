Эстонская компания, отправляющая в Украину системы противодействия дронам, заключила соглашение со шведским гигантом

Устройства Marduk сосредоточены на обнаружении воздушных объектов и достаточно точны, чтобы служить платформой для наведения. «Что бы ни было в небе, мы можем определить, с чем имеем дело», - сказал Postimees директор Marduk по бизнес-операциям Леэт Рауно Лембер.

До сих пор Marduk использовала радары стоимостью полмиллиона евро, но одна из задач сотрудничества с Saab заключается в том, чтобы использовать их большой радар противовоздушной обороны стоимостью около трех миллионов евро. «Мы хотим предложить будущим клиентам систему обнаружения дронов нового поколения на нескольких уровнях», - сказал Лембер.