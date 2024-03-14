В Эстонии вновь откроется старейший Hesburger в странах Балтии

Стоимость ремонта составила 300 000 евро. Обновлена вся инфраструктура, от стен и полов до электросистемы и сантехники. В ресторане установлены кассы самообслуживания и цифровые экраны. Вся клиентская зона приобрела новый, современный вид.

Что касается мебели - компания хотела сохранить и частично обновить мебель, которая использовалась с самого первого открытия, ради аутентичности и повторного использования.

Внешний вид ресторана также обновится, как только весной погода станет благоприятной для работы на открытом воздухе.

В этом году в Эстонии откроются еще три новых ресторана, они будут построены в Тапа, Луиге и в торговом центре Т1. В ближайшее время в ресторане на улице Anne в Тарту также начнутся ремонтные работы.

Hesburger имеет 40-летнюю историю и является крупнейшей сетью ресторанов в Финляндии и странах Балтии. Рестораны компании работают в общей сложности в семи странах. Всего в странах Балтии открыто 160 ресторанов, в которых работает 2367 человек. У компании 50 ресторанов и 690 сотрудников в Эстонии.