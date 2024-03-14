В Еврокомиссии предложат передать Украине миллиарды евро доходов

По словам источников, чиновники Еврокомиссии готовы выдвинуть на рассмотрение государств-членов ЕС юридически обоснованное предложение, возможно, до саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе в следующий четверг.

Неназванный чиновник ЕС сказал изданию, что замороженные в Европе роcсактивы, вероятно, принесут от 15 до 20 млрд евро прибыли после уплаты налогов в период до конца 2027 года, в зависимости от динамики мировых процентных ставок.

Как говорится в материале, хотя чиновники надеются на договоренность об изъятии прибыли, пока они не ожидают соглашения о том, как эти деньги должны быть использованы, поскольку некоторые государства выступают против того, чтобы использовать их для финансирования украинской армии, предпочитая потратить их на реконструкцию и гуманитарные усилия.

Источники говорят, что Европейская комиссия пока не будет предлагать варианты использования этих денег.

«Это означает, что они могут согласиться в принципе на использование поступлений от прибыли, но затем провести дальнейшую дискуссию о том, куда эти деньги могут быть направлены в соответствии с конституцией каждой страны-члена», – отметил собеседник The Guardian.

По его словам, процесс набрал обороты, и в ЕС ожидают, что после принятия изначального решения дело сдвинется с мертвой точки.