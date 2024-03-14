Таллиннцы в День родного языка называли свои любимые слова

Прохожим предлагали написать на установленной в парке Таммсааре доске свои самые любимые слова на родном языке.

Среди слов на эстонском языке наиболее популярными были ema (мама), armastus (любовь) и kallis (дорогой, дорогая). Часто упоминались слова elu (жизнь), rõõm (радость), vaikus (тишина), igatsus (тоска), kevad (весна) и öö (ночь).

Были и забавные слова, такие как seebimull (мыльный пузырь), pensionisammas (пенсионная ступень) и tohuvabohu (шурум-бурум). Последнее слово пришло из иврита и попало в эстонский язык через немецкий.

«Похоже, что любимое слово может быть как совершенно обычным, так и особенным. Вам может нравиться и значение слова, а иногда и его форма. Главное, чтобы оно что-то значило для человека, чтобы оно вызывало у него какие-то чувства. Язык имеет силу, и чем больше силы, тем он мощнее», - сказал заместитель старейшины района Никита Грознов.

В День родного языка в Доме Хопнера прошел конкурс спектаклей для дошкольников «Прекрасное звучание эстонского языка». 26 детей из центра города исполнили произведения эстонских поэтов, а жюри выбрало лучшие из них.

Конкурс чтецов. Фото: Tallinna kesklinna valitsus

Первое место заняла семилетняя Оливия Олле из детского сада «Солнечный зайчик» со стихотворением Отта Ардера «Фортепианный концерт». Второе место занял четырехлетний Эйк Элиас из детского сада Starast Komeet со стихотворением Пауля-Ээрика Руммо «Слушайте, у меня для вас новость». Третье место заняла семилетняя Фрида Саарма из детского сада «Mesimumm» со стихотворением Мерике Лилло «Отечество и родной язык».