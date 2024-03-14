Президент Эстонии провозгласил три новых закона

Закон о внесении изменений в тюремное законодательство и другие законы обеспечивает переход к цифровому администрированию и судебному разбирательству. Например, заключенные в тюрьме могут пользоваться интернетом в контролируемой среде, заключенные в тюрьме открытого типа могут пользоваться мобильными телефонами, а краткосрочные встречи продлеваются с трех до четырех часов.

Тюрьмы переходят с бумажных файлов на полностью цифровые записи заключенных. Также будет сокращен срок максимального наказания в одиночной камере, взыскания будут сохраняться за счет денег, зачисляемых на счет арестованного, а документ о выявлении состояния опьянения будет сделан автозаполняемым, чтобы уменьшить ненужную рабочую нагрузку.

Кроме того, предусмотрена наказуемость за незаконный перенос веществ и предметов в место задержания. Поправки также предусматривают ограничения для лиц, не принявших повестки в суд в установленный законом срок.

Также вступили в силу поправки к Закону о воде необходимые для производства и вторичного использования воды, чтобы способствовать экономному использованию водных ресурсов. Например, сточные воды, а также карьерные или шахтные воды могут быть дополнительно очищены для использования в сельском хозяйстве, озеленении, уборке улиц или промышленных процессах. За счет вторичного использования воды, вода не будет использоваться из грунтовых или поверхностных вод, что поспособствует сохранению ресурсов чистой воды.

Кроме того, требования к хранению нефтепродуктов, сланцевого масла и биотоплива, до сих пор регламентированные Законом о воде, признаны недействительными на том основании, что они важны не столько для сохранности чистой воды, сколько для обеспечения пожарной безопасности.

Внесенные изменения в Закон об авиации и Закон об организации оказания медицинских услуг создает четкую правовую основу для использования самолетов Департаментом полиции и погранохраны (ДПП). Изменения позволяют обеспечить взаимное признание летной годности национальных воздушных судов PPA, возможность пилотам летать, поддерживать квалификацию и проходить обучение по гражданской лицензии, а также обеспечивать применение авиационной медицины.

В части санитарной авиации предусмотрено, что перевозка человека, нуждающегося в помощи, на вертолете PPA в непредвиденной ситуации является задачей государства и финансируется фондом здравоохранения.