Зеленский поговорил с Шольцом на фоне очередного провала поставок Taurus

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщил представитель немецкого федерального правительства Штеффен Гебештрайт.

В разговоре с Шольцем Зеленский рассказал о последствиях недавних российских атак и поблагодарил федеральное правительство Германии «за военную поддержку, в частности за усиление противовоздушной обороны Украины», говорится в заявлении Гебештрайта.

В свою очередь канцлер «подтвердил непоколебимую солидарность Германии с Украиной» и заверил, что Берлин продолжит поддерживать Киев в военной сфере «в тесной координации с европейскими и международными партнерами».

Стороны договорились продолжать «конструктивный диалог, в частности с целью глобальной поддержки мирного урегулирования», добавил представитель немецкого правительства.

Позже Зеленский также сообщил о разговоре в своем Telegram-канале. Он приветствовал утверждение Еврокомиссией проекта переговорной рамки о вступлении Украины в ЕС, обсудил с немецким канцлером развитие оборонного сотрудничества и подготовку к конференции по восстановлению Украины в Берлине в июне этого года.

«Обменялись мнениями о результатах конференции по поддержке Украины в Париже 26 февраля и скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника, которая состоится в пятницу в Берлине с участием Олафа Шольца, Эмманюэля Макрона и Дональда Туска», – добавил глава государства.

Разговор Шольца с Зеленским состоялся на фоне нежелания канцлера Германии поставлять Украине крылатые ракеты Taurus.

Шольц также отверг идею обмена ракетами с Великобританией, чтобы Украина могла получить больше дальнобойного оружия.