Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 14 марта: о чем говорили на пресс-конференции правительства, как отмечали День родного языка, самые красивые и необычные кошки, печем блины вместе с нами
Сегодня в выпуске:
- Против России нужно ввести полное торговое эмбарго, в эстонской экономике не самые радостные времена и другие темы, которые обсуждались на пресс-конференции правительства.
- Это важно: цифровая зависимость детей и подростков резко увеличилась; забастовка в Германии затронет 90 тысяч авиапассажиров
- 14 марта, в день рождения поэта Кристьяна Яака Петерсона в Эстонии отмечается День родного языка. Как страна отметила праздник - в материале нашего корреспондента
- Тысячи любителей кошек собрались в Лондоне на крупнейшей выставке, чтобы увидеть самых ухоженных и изнеженных представителей разных пород кошачьих Великобритании.
- Это интересно: кто вызвал беспокойство у жителей Тарту, где ещё можно пользоваться услугами эстонских цифровых рецептов и какой необычный страховой полис появился в ОАЭ
- Сегодня четвертый день масленичной недели, «Широкий разгул». Какие блины испекла команда Новостей в 7, смотрите в нашем репортаже!
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 14 марта.