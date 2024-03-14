«Новости в 7» за 14 марта: о чем говорили на пресс-конференции правительства, как отмечали День родного языка, самые красивые и необычные кошки, печем блины вместе с нами

Сегодня в выпуске:

- Против России нужно ввести полное торговое эмбарго, в эстонской экономике не самые радостные времена и другие темы, которые обсуждались на пресс-конференции правительства.

- Это важно: цифровая зависимость детей и подростков резко увеличилась; забастовка в Германии затронет 90 тысяч авиапассажиров

- 14 марта, в день рождения поэта Кристьяна Яака Петерсона в Эстонии отмечается День родного языка. Как страна отметила праздник - в материале нашего корреспондента

- Тысячи любителей кошек собрались в Лондоне на крупнейшей выставке, чтобы увидеть самых ухоженных и изнеженных представителей разных пород кошачьих Великобритании.

- Это интересно: кто вызвал беспокойство у жителей Тарту, где ещё можно пользоваться услугами эстонских цифровых рецептов и какой необычный страховой полис появился в ОАЭ

- Сегодня четвертый день масленичной недели, «Широкий разгул». Какие блины испекла команда Новостей в 7, смотрите в нашем репортаже!

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 14 марта.