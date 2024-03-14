Россия, как предполагается, заглушила спутниковый сигнал на самолете Королевских военно-воздушных сил Великобритании, на котором министр обороны Грант Шаппс возвращался из Польши в Великобританию после учений НАТО. Первой об этом сообщила британская газета The Times. Об этом же пишет Reuters со ссылкой на правительственный источник.
Россия, предположительно, глушила сигнал GPS на самолете министра обороны Великобритании
По словам журналиста The Times, летевшего вместе с министром, сигнал GPS отсутствовал примерно 30 минут, когда самолет Dassault 900LX Falcon пролетал над Балтийским морем рядом с Калининградской областью России.
После исчезновения интернета на борту экипаж лайнера использовал альтернативные методы, чтобы определить свое местоположение. Министра обороны и журналистов, путешествовавших вместе с ним, заверили, что электронная атака не угрожает безопасности самолета.
Грант Шаппс наблюдал в Польше за учениями Steadfast Defender - крупнейшими учениями НАТО со времен холодной войны.
В странах Балтийского региона в последние месяцы стали чаще глушить спутниковые сигналы. В конце 2023 года, на Рождество, с этим столкнулись жители Польши, Литвы, Швеции, в канун Нового года отключения произошли в Финляндии. Норвежское управление связи в 2024 году почти каждый день получало сообщения о помехах в GPS, писал The Barents Observer в феврале. Эксперты считают источником вмешательства Россию. Об этом же говорил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.