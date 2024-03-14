Россия, предположительно, глушила сигнал GPS на самолете министра обороны Великобритании

После исчезновения интернета на борту экипаж лайнера использовал альтернативные методы, чтобы определить свое местоположение. Министра обороны и журналистов, путешествовавших вместе с ним, заверили, что электронная атака не угрожает безопасности самолета.

В странах Балтийского региона в последние месяцы стали чаще глушить спутниковые сигналы. В конце 2023 года, на Рождество, с этим столкнулись жители Польши, Литвы, Швеции, в канун Нового года отключения произошли в Финляндии. Норвежское управление связи в 2024 году почти каждый день получало сообщения о помехах в GPS, писал The Barents Observer в феврале. Эксперты считают источником вмешательства Россию. Об этом же говорил командующий Силами обороны Эстонии Мартин Херем.