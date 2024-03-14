Генсек НАТО: Россия потеряла в Украине более 350 тысяч военных

14 марта у Йенса Столтенберга прошла пресс-конференция с президентом Польши Анджеем Дудой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сообщает «Европейская правда».

Генсек подчеркнул, что своим мужеством и творческим подходом «Украина показала, что российских военных можно победить».

«Россия платит очень высокую цену за незначительные достижения. На суше война Путина уже стоила России более 350 тысяч военных потерь», – добавил он, имея в виду убитых и раненых.

«На море украинские атаки потопили или вывели из строя значительную часть Черноморского флота России. В воздухе Украина сбивает ключевые российские объекты, в том числе дорогостоящие разведывательные самолеты», – отметил Столтенберг.

В ноябре 2023 года генеральный секретарь НАТО заявлял, что потери России в Украине в личном составе превышают 300 тысяч человек.

Такая же оценка содержится в ежегодном докладе разведывательного сообщества США, обнародованном на этой неделе.

По оценкам украинского Генштаба, общие потери российских войск с начала полномасштабной войны в Украине составляют почти 428 тысяч.