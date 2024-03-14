Клиенты Elisa стали массово получать от мошенников фишинговые звонки

Об этом BNS сообщила пресс-служба предприятия, пояснив, что клиенту звонят якобы из Elisa и уверяют его, что договор с ним как с клиентом будет расторгнут, если он не сообщит свой персональный код.

Как подчеркнула пресс-служба Elisa, компания не совершает подобных звонков и что если клиенту позвонили с подобным утверждением, то это мошенничество. Звонки поступают с поддельных номеров как на эстонском, так и на русском языках.

По словам руководителя отдела информационной безопасности Elisa Май Крафт, ни одно предприятие не запрашивает конфиденциальные личные данные клиентов, тем более, по телефону.

«Мы просим клиентов относиться к звонкам с максимальной осторожностью и убедиться, что звонит настоящий представитель компании. Самый простой способ отследить звонки с фиктивных номеров - прервать разговор и позвонить на настоящий номер клиентской службы Elisa», - пояснила Крафт.

Если клиент стал жертвой звонка от мошенника, выдающего себя за представителя Elisa, предприятие просит сообщить об этом через чат-бот Annika на сайте. Если клиенту был нанесен ущерб, необходимо сообщить в полицию.