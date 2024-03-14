В последнем спринте сезона эстонские биатлонистки выступили скромно

Из эстонской команды лучшей оказалась Регина Эрмитс – она заняла 31 место (2; +1,39,5). Также в субботнюю гонку преследования прошла и Туули Томингас (2; +1,53,5), у нее 37-е место. Сюзан Кюльм завершила соревнование на 68-м месте (4; +3,03,1), а Йоханна Талихярм - на 92-м месте (7; +4,57,1).

Малый хрустальный глобус спринта серии Кубка мира достался норвежке Ингрид Ландмарк Тандревольд, занявшей 17-е место (2; +1.01.6), хотя ее успех в общем зачете серии МК снизился на семь пунктов. В этом сезоне пройдут еще две гонки: гонка преследования в субботу и гонка с масс-стартом в воскресенье.