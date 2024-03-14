Неожиданное заявление: Тьерри Невилл намекнул на завершение карьеры

За свою карьеру Невилл пока еще не выигрывал чемпионат мира, но по итогам двух этапов чемпионата мира удерживает лидерство.

«Это может быть мой последний год в серии WRC, поэтому я сделаю все, чтобы выиграть титул», - сказал он французскому изданию Autohebdo.

Для того, чтобы подготовиться к этому сезону, Hyundai сделала большие инвестиции, наняв помимо Невилла и чемпиона мира 2019 года Оття Тянака.

«У нас есть все необходимое. Сделаем все для того, чтобы выиграть титул чемпионов мира. Особенно если я после этого завершу карьеру. Здорово будет уйти в статусе чемпиона мира», - добавил Невилл.

Контракт бельгийца с Hyundai истекает после этого сезона. До сих пор циркулирует мнение, что он, скорее всего, продлит контракт с южнокорейским автопроизводителем.