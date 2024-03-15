Опрос: почти треть жителей Эстонии планирует приобрести электромобиль

«Мы также спросили тех, у кого сегодня нет электромобиля, почему у них его нет. Две трети ответили, что электромобили слишком дорогие, немного больше трети не имеют подходящего места для зарядки и, по их оценке, запас хода пока слишком маленький. Около пятой части людей не верят, что электромобили устойчивы, не доверяют подержанным электромобилям или электромобилям вообще. Десятая часть опрошенных сочла, что сегодня на рынке еще слишком мало электромобилей, чтобы выбрать подходящий вариант», - уточнила Мейус.

Из результатов опроса выяснилось, что иметь электромобиль хотят больше мужчины (31%), чем женщины (25%). В Северной Эстонии и в столице электромобиль хочет иметь более трети опрошенных, в Центральной и Западной Эстонии – немного меньше двадцати процентов.

Среди людей с высшим образованием электромобиль хотят иметь более трети, среди остальных это показатель составляет около двадцати процентов. По возрасту, национальности или доходам опрошенных больших различий не было.

«Хотя электромобили пока достаточно новая тема, мы все же видим, что их становится все больше, и это улучшает знания в обществе в более широком смысле. Если раньше многие могли считать, что электромобили подходят только для частных домов и пригородов, сегодня видно, что среди планирующих покупку электромобиля более четверти – жители многоквартирных домов и столько же проживает в сельской местности», - добавила Мейус.

По сравнению с другими странами Балтии можно заметить, что очень сильно верят в электромобили литовцы, где целых 43% опрошенных желает приобрести такой автомобиль.

В Эстонии этот показатель составляет 28%, а в Латвии – 20%. В отличие от Эстонии, где, скорее, люди желают приобрести новый электромобиль, среди литовцев намного популярнее бывшие в пользовании электромобили. В то же время в Литве доверие к электромобилям значительно выше, чем в других странах Балтии.

В опросе, проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве, участвовало немногим более 1000 человек из каждой страны.