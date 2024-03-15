С 1 апреля вступит в силу новый индекс заработной платы для высших государственных служащих, который повлечет за собой повышение окладов в том числе президента и премьер-министра, сообщает Rus.ERR.
С апреля зарплата президента превысит 9000 евро, премьер будет получать почти 8800 евро
Зарплата президента Алара Кариса вырастет с нынешних с 8303 евро до 9199,92 евро в месяц, а премьер-министр Кая Каллас будет получать 8759,05 евро (сейчас ее оклад равен президентскому).
Вице-спикеры Рийгикогу, руководители парламентских комиссий и фракций, государственный контролер и канцлер юстиции будут получать 7819,93 евро (сейчас 7070,46 евро).
Оклад рядовых депутатов Рийгикогу вырастет с 5406,82 евро до 5979,95 евро в месяц.
Министры, госсекретарь, генпрокурор и члены Госсуда будут получать 7445,19 евро (вместо прежних 7070,46).
Минфин: приняты меры жесткой экономии
Рост заработной платы большинства высших госслужащих в этом году сохранится на уровне 5,3 процента, подтвердили в Министерстве финансов.
С 1 апреля внедряется новый индекс заработной платы высших государственных служащих, что благодаря принятым осенью мерам жесткой экономии приведет к увеличению заработной платы большинства из них вдвое меньше, чем предусматривал ранее действовавший закон.
В результате изменения законодательства в этом году в разной степени вырастут должностные зарплаты высших государственных служащих.
На основе меньшего индекса равного 1,053 зарплаты премьер-министра, министров, членов Верховного суда, генерального прокурора, государственного секретаря, судей, госпримирителя и уполномоченного по гендерному равноправию.
По полному индексу, составляющему 1,106, рассчитывается зарплата членов Рийгикогу, президента, председателя Госсуда, государственного контролера, канцлера права и членов совета Eesti Pank.
По словам министра финансов Марта Вырклаэва, собственный вклад государственной системы в условиях жесткой экономии естественен, а замедление роста зарплаты является необходимым шагом. "Это совместное соглашение солидарности, в результате которого зарплата будет расти более медленными темпами, - сказал министр. - Это одна из мер экономии, которая должна через четыре года принести 21 млн евро экономии».
Расчетный рост зарплаты на основе значения индекса 1,053 составляет 5,3 процента, что ниже показателей частного сектора. Согласно исследованию Figure Baltic Advisory, в 2023 году зарплата высших руководителей частного сектора, то есть председателей правлений, выросла на 8,8 процента, а зарплата членов правлений — на 11,7 процента. По данным социологической фирмы, средняя базовая зарплата председателей правлений составляет 8884 евро, на государственной службе выше только зарплата президента, председателя Госсуда и спикера Рийгикогу, зарплата всех остальные ниже.
Меньший индекс также влияет на зарплаты должностей, к привязанных к должностным зарплатам некоторых старших госслужащих: зарплата канцлера привязана к зарплате министра, зарплата прокуроров привязана к зарплате генпрокурора, зарплата помощников судей и адвокатов привязана к зарплате судьи суда первой ступени, заработная плата руководителей комиссий по трудовым спорам привязана к зарплате госпримирителя, а заработная плата членов комиссии по разрешению споров по госзакупкам привязана к зарплате судей уездных и и административного суда.
По предложению правительства четыре года подряд будет применяться разная индексация - разница будет действовать до 31 марта 2028 года, когда будет восстановлен прежний порядок расчета должностных зарплат.
С новыми ставками зарплат высших госслужащих можно ознакомиться на сайте Минфина.
Согласно закону, зарплаты высших госслужащих индексируются к 1 апреля каждого календарного года. Индекс зависит от 20 процентов ежегодного роста индекса потребительских цен и 80 процентов ежегодного роста пенсионной страховой части социального налога.