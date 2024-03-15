С апреля зарплата президента превысит 9000 евро, премьер будет получать почти 8800 евро

Зарплата президента Алара Кариса вырастет с нынешних с 8303 евро до 9199,92 евро в месяц, а премьер-министр Кая Каллас будет получать 8759,05 евро (сейчас ее оклад равен президентскому).

Вице-спикеры Рийгикогу, руководители парламентских комиссий и фракций, государственный контролер и канцлер юстиции будут получать 7819,93 евро (сейчас 7070,46 евро).

Оклад рядовых депутатов Рийгикогу вырастет с 5406,82 евро до 5979,95 евро в месяц.

Министры, госсекретарь, генпрокурор и члены Госсуда будут получать 7445,19 евро (вместо прежних 7070,46).

Минфин: приняты меры жесткой экономии

Рост заработной платы большинства высших госслужащих в этом году сохранится на уровне 5,3 процента, подтвердили в Министерстве финансов.

С 1 апреля внедряется новый индекс заработной платы высших государственных служащих, что благодаря принятым осенью мерам жесткой экономии приведет к увеличению заработной платы большинства из них вдвое меньше, чем предусматривал ранее действовавший закон.

В результате изменения законодательства в этом году в разной степени вырастут должностные зарплаты высших государственных служащих.

На основе меньшего индекса равного 1,053 зарплаты премьер-министра, министров, членов Верховного суда, генерального прокурора, государственного секретаря, судей, госпримирителя и уполномоченного по гендерному равноправию.

По полному индексу, составляющему 1,106, рассчитывается зарплата членов Рийгикогу, президента, председателя Госсуда, государственного контролера, канцлера права и членов совета Eesti Pank.