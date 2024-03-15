Ушедший от Кантера спортсмен быстро нашел в Эстонии нового тренера

«Я чувствую мотивацию и позитивный настрой в своей новой команде. Я сконцентрирован на достижении следующих вех в своей карьере с моим новым тренером Мартом Олманом», - написал Чех в социальных сетях.

Самым известным воспитанником Ольмана является параспортсмен Эгерт Йыэсаар, занявший шестое место на чемпионате мира, проходившем в Париже в прошлом году. Он также участвовал в двух Паралимпийских играх. В 2016 году он был восьмым в Рио-де-Жанейро и пятым в Токио в 2021 году.

Чех входит в число сильнейших метателей диска мира, и Кантер также сыграл в этом свою роль. Под руководством эстонца 25-летний чех стал трехкратным призером титульных соревнований, среди его наград и золото чемпионата мира, завоеванное в Юджине (США) в 2022 году. Хотя на прошлогоднем чемпионате мира в Будапеште Чеху пришлось довольствоваться серебром, казалось, что все движется своим чередом.

«Решение прекратить сотрудничество принадлежит ему. Сейчас мы не хотим вдаваться в подробности. Впереди у него важный сезон, чемпионат Европы и Олимпийские игры. Мы, вероятно, не будем здесь углубляться в эту тему», — сказал Кантер Postimees.