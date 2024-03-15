21 декабря 2023 года исполнилось 27 лет с того дня, как первый эстонский баскетболист Мартин Мюйрсепп вышел на площадку в матче НБА - крупнейшей лиги мира. Вчера вечером Хенри Дрелл стал вторым эстонцем, совершившим такое же достижение.
Второй после Мюйрсеппа. Хенри Дрелл стал вторым эстонцем, играющим в НБА
Дрелл заработал свои первые минуты в НБА в составе «Чикаго Буллз» в матче против «Лос-Анджелес Клипперс», которым проиграли со счетом 111–126.
Дрелл пробыл на поле две минуты 53 секунды и за это время набрал два очка, сделал два подбора. Также на его счету две результативные передачи.