Второй после Мюйрсеппа. Хенри Дрелл стал вторым эстонцем, играющим в НБА

21 декабря 2023 года исполнилось 27 лет с того дня, как первый эстонский баскетболист Мартин Мюйрсепп вышел на площадку в матче НБА - крупнейшей лиги мира. Вчера вечером Хенри Дрелл стал вторым эстонцем, совершившим такое же достижение.