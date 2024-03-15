Скоро водительские права могут стать цифровыми

Несмотря на то, что у Европарламента есть много идей, руководитель отдела перевозок и дорожного движения Министерства климата Маргус Тяхепыльд сказал, что предложенный план не повлечет за собой существенных изменений для Эстонии и проблем в настоящее время не предвидится.

Например, парламент хочет, чтобы водительские права на грузовики и автобусы действовали в течение пяти лет, а на мотоциклы и автомобили - в течение 15 лет. По словам Тяхепыльда, это означает, что водительские права нужно будет менять реже, чем сейчас, что, в свою очередь, позволяет сэкономить на государственных пошлинах, связанных со сменой прав.