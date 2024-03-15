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Скоро водительские права могут стать цифровыми

Александра Саарнийт
, журналист
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Новых и неопытных водителей хотят строже наказывать за нарушения.
Новых и неопытных водителей хотят строже наказывать за нарушения. Фото: Madis Veltman

Поскольку каждый год в Евросоюзе в ДТП погибает более 20 000 человек, в работу было взято несколько предложений, которые должны повысить безопасность в государствах-членах и унифицировать условия выдачи, использования и изъятия водительских прав. Также у Европейского парламента есть план сделать водительские права цифровыми.

Несмотря на то, что у Европарламента есть много идей, руководитель отдела перевозок и дорожного движения Министерства климата Маргус Тяхепыльд сказал, что предложенный план не повлечет за собой существенных изменений для Эстонии и проблем в настоящее время не предвидится.

Например, парламент хочет, чтобы водительские права на грузовики и автобусы действовали в течение пяти лет, а на мотоциклы и автомобили - в течение 15 лет. По словам Тяхепыльда, это означает, что водительские права нужно будет менять реже, чем сейчас, что, в свою очередь, позволяет сэкономить на государственных пошлинах, связанных со сменой прав.

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