Поскольку каждый год в Евросоюзе в ДТП погибает более 20 000 человек, в работу было взято несколько предложений, которые должны повысить безопасность в государствах-членах и унифицировать условия выдачи, использования и изъятия водительских прав. Также у Европейского парламента есть план сделать водительские права цифровыми.
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Скоро водительские права могут стать цифровыми
Несмотря на то, что у Европарламента есть много идей, руководитель отдела перевозок и дорожного движения Министерства климата Маргус Тяхепыльд сказал, что предложенный план не повлечет за собой существенных изменений для Эстонии и проблем в настоящее время не предвидится.