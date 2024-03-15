Банк Citadele провел опрос во всех странах Балтии, и выяснилось, что литовские родители по-прежнему щедрее всех выдают детям деньги на карманные расходы. В Эстонии наиболее распространенная сумма карманных денег составляет от пяти до девяти евро в неделю.
Опрос: в Эстонии карманные деньги детей составляют менее 10 евро в неделю
43% эстонских родителей заявили, что дают своим детям до девяти евро в неделю. 30% ответили, что карманные деньги их детей составляют от 10 до 29 евро в неделю, а 8% сказали, что деньги на карманные расходы превышают 30 евро. Пятая часть респондентов отметила, что особо не следят за тем, сколько карманных денег они выдают детям.
Суммы карманных денег эстонских и латвийских детей примерно одинаковы, а вот литовские родители дают детям больше денег. Там 44% родителей (в сравнении с 30% в Эстонии) заявили, что выдают своим детям от 10 до 29 евро в неделю.
«Мы проводили такой же опрос почти три года назад, и в целом результаты остались весьма схожими. Уже тогда в Литве карманных денег детям давали больше, – сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Возможно, самое большое отличие от предыдущего опроса заключается в том, что в то время многие эстонские родители вообще не знали, сколько карманных денег они дают своим детям в день. В Латвии же, например, карманные деньги принято делить по дням. А если у ребенка есть банковская карта, следить за карманными деньгами проще и родителю, и ребенку. Таким образом, вы легко сможете получить обзор расходов ребенка, а ребенок научится самостоятельно планировать свои финансы».
Например, в банке Citadele вы можете выбрать для своего ребенка как обычную банковскую карту X smart, так и карту X smart KIWE, оформление которой разработано всемирно известным латвийским уличным художником с помощью искусственного интеллекта. Помимо прочего, карты позволяют получать на мобильный телефон уведомления о каждой покупке и входящем платеже, деньги можно быстро и удобно перевести на счет ребенка за считанные секунды, даже если ваш счет находится в другом банке. А в мобильном приложении можно изменить PIN-код, если ребенок забыл старый код.
Исследование Citadele также показало, что почти половина эстонских детей (48%) получают дополнительные карманные деньги, если об этом просят. 32% родителей указали, что выдают дополнительные средства, если это связано с участием во внешкольных мероприятиях. 10% родителей заявили, что просьба о дополнительных деньгах помогает им лучше контролировать расходы своего ребенка – по сравнению с тем, чтобы сразу давать больше карманных денег. 6% родителей заявили, что их дети часто просят больше денег, поскольку просто тратят больше, чем получают.
«Научиться соблюдать бюджет, вероятно, является одним из первых шагов в обучении детей обращению с деньгами. Разумеется, все зависит от ситуации, но лучше воздержаться от постоянной выдачи дополнительных денег, – пояснила Марина Хакиайнен. – Приятно отметить, что по данным опроса, например, 21% родителей заявили, что не дают ребенку дополнительных денег, поскольку ребенок должен научиться следить за собственным бюджетом. 16% ответили, что не дают детям дополнительных денег, потому что ребенку достаточно того, что у него уже есть».