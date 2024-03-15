Первые граждане РФ, которым было выдано предписание о выезде, покинули Латвию

Он сообщил, что на данный момент выдано девять таких распоряжений о выезде гражданам России, которые не выполнили требования Закона об иммиграции и не подали никаких документов на получение какого-либо вида на жительство (ВНЖ) в Латвии.

Семь постановлений о выезде еще не выполнены, и если они не будут обжалованы, Государственная пограничная охрана попытается выдворить этих людей принудительно, сказал Козловскис.

Министр также сообщил, что из более чем 1000 граждан России, которых попросили объяснить, почему они не выполнили поправки к Закону об иммиграции, более 100 уже покинули Латвию и Шенгенскую зону. Эти факты были установлены в сотрудничестве с литовскими и эстонскими пограничниками, так как граждане России могут пересекать внешнюю границу и из другой страны.

Напомним, в Латвии согласно Закону об иммиграции срок действия постоянных ВНЖ граждан России истек в сентябре 2023 года. Для дальнейшего проживания в Латвии они должны были подать заявку на получение статуса постоянного жителя Европейского союза, а для его получения необходимо было предоставить PMLP подтверждение знания госязыка на минимальном уровне и наличия финансовых средств.