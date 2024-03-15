Борис Тух ⟩ Чаша сия не минует никого

Поручив Эйзенштейну снять фильм об Иоанне IV, Сталин – по крайней мере, предположим, что это так, восстановить ход его мысли нам непосильно – загоняет в ловушку режиссера, к которому относился, скажем, неоднозначно: подозревал в желании не возвращаться из Мексики и США, запретил фильм «Бежин луг», считал «формалистом», что уже было почти приговором, но «Александром Невским» был восхищен, наградил режиссера орденом Ленина и Сталинской премией. Понял, что в СССР решать на высочайшем художественном уровне те задачи, которые ставит перед кинематографом Сталин, способен только Эйзенштейн. «Нет. другого такого художника, который может сделать так, чтобы на экране стало сильней чем в жизни. Нет такого второго во всем мире, кто мог бы переписать историю так, чтобы все забыли все, как происходило на самом деле». Хотя его строптивость известна. Вряд ли этот человек относится к Грозному апологетически, но МЫ, товарищ Сталин, требуем оправдать и возвеличить все, что сделал Грозный, в первую очередь – его необходимых для спасения государства жестоких расправ над внутренними врагами. (После награждения Сталинской премией 1-й серии картины и запрета 2-й серии Сталин, вызвав на беседу Эйзенштейна и исполнителя заглавной роли Николая Черкасова, сказал им: «Показывать, что Грозный был жестоким можно, но нужно показать, почему необходимо быть жестоким».)