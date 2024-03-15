Латвию захлестнула волна пророссийского Z-вандализма

Министр считает, что рисование на стенах букв Z и других символов российской агрессии - это не просто хулиганство, а более серьезное правонарушение, поскольку такие действия, как правило, преследуют конкретные цели, пишет Rus.TVNET.

В сообщении Рижской думы (РД) для общественности отмечается, что за месяц в столице Латвии было повреждено 24 плаката с выражением солидарности с Украиной, пишет LSM. Больше хулиганы портят более крупные и дорогие PVC-стенды с плакатами, разрушая и сами конструкции стендов. Поврежденные плакаты оперативно восстанавливают, повреждения устраняют, поясняет руководитель отдела культурных проектов и публичных мероприятий РД Инета Залане.

Районный координатор Вецмилгрависа Янис Тирдзиньш тоже проинформировал рижских муниципальных депутатов, что в последнее время в микрорайоне отдельные персоны рвут, размалевывают и портят афишные тумбы, на которых размещены проукраинские плакаты.

В этом году в Латвии заведено уже 49 уголовных дел за поддержку российской военной агрессии — тогда как за весь прошлый год их было 173. В пересчете на один месяц число уголовных процессов в этом году выросло на 38%, подсчитали в полиции.

Стражи порядка заверили, что таким правонарушениям уделяется пристальное внимание, и в последние недели поймано несколько вандалов, одобряющих агрессию РФ против Украины. Их наказали строже. Самый громкий случай такого рода в этом году — поимка людей, виновных в попытке поджога Музея оккупации «коктейлем Молотова».