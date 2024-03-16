«Окуните ваши кисти» ⟩ Начинается сезон ремонтов - учимся красить деревянные поверхности

И вот, обладатели золотых рук, жаждущие новизны и свежести, засучив рукава, принимаются за дело. Но не сразу за шпатель и кисти, а за поиск информации.

Возьмем, к примеру, краски, лаки, морилки всякие. Допустим, мы хотим привести в порядок дачу, сплошь обитую изнутри вагонкой. Нужно снять старую краску или лак и придать зажелтевшим сосновым доскам более приличный и современный вид. А может, и покрасить? В том же интернете можно найти тысячи артикулов и кодов, с помощью которых в любом строительном магазине вам подскажут – какой грунт, какую краску и какой лак подойдет для вашей конкретной вагонки.