Фото ⟩ Выходка мальчишек привела к серьезному загрязнению окружающей среды

В посте в Facebook пояснялось, что на бетонной эстакаде за сушильной поменять масло в автомобиле или тракторе можно самостоятельно, но оставлять там старое масло или, что еще хуже, выливать его на природу категорически запрещено. К сожалению, худший сценарий стал реальностью.

Кто-то, вероятно, оставил там масло, и по предварительной информации, его разлили местные мальчишки. Делу дан официальный ход и нарушители должны быть наказаны. Если кто-нибудь знает, кто замешан в этом злодеянии, он может сообщить об этом по короткому номеру Департамента окружающей среды 1247, специалисту по окружающей среде волости Пыхья-Сакала Марлеэн Линдер по телефону 5871 8700 или члену деревенского общества Сюргавере Алару Колометсу по телефону 5346 5366.