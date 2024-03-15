Фото ⟩ Выходка мальчишек привела к серьезному загрязнению окружающей среды

Несколько дней назад жители Сюргавере обнаружили, что в результате чьего-то злого умысла в пруд за сушильной попало несколько десятков литров старого моторного масла.
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В посте в Facebook пояснялось, что на бетонной эстакаде за сушильной поменять масло в автомобиле или тракторе можно самостоятельно, но оставлять там старое масло или, что еще хуже, выливать его на природу категорически запрещено. К сожалению, худший сценарий стал реальностью.