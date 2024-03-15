Сила слов: украинский художник эстонского происхождения привез в Таллинн плакаты с важнейшими символами своего отечества

Никита Титов родился в Йыхви в 1973 году, там же пошел в школу. Заканчивал учиться уже в Украине, на родине отца. Впоследствии Титов окончил Харьковский педагогический университет по специальности «учитель рисования». Сразу после учебы занялся живописью, театральным и цифровым искусством, много лет проработал в рекламе. В 2021 году переехал из Харькова в Киев, а с начала широкомасштабного вторжения в Украину живет и работает в Ивано-Франковске.

«Достоинство» и «Йыхви, где все начиналось». Фото: личный архив

Самостоятельный путь в искусстве начался у Титова во время Революции Достоинства в Киеве в 2013 году. С тех пор он специализируется на теме агрессии России против Украины, начавшейся вскоре после Евромайдана и продолжающейся до сих пор. В 2023 году Никита Титов вошел в ТОП-100 лидеров военного времени по версии издания «Украинская правда». Он награжден государственными наградами за волонтерство и поддержку Вооруженных Сил Украины.

«Выстоим вместе» и «Это моя земля». Фото: личный архив

Работы Никиты Титова из серии «Слова, которые приобрели смысл» напоминают о том, что в Украине уже десять лет идет война, которую в 2014 году начала Россия, оккупировав часть территории соседнего государства. И сегодня в Украине ежедневно гибнут люди, ежедневно льется кровь, потому что украинцы не сдаются под напором агрессора и мужественно отстаивают свою свободу и независимость.

Принт с воином ВСУ и «Просто верь». Фото: личный архив

Во время войны такие слова, как «Достоинство», «Вера», «Уважение», такие выражения, как «Выстоим вместе» стали более значимыми для украинцев. В них буквально воплощаются страдания, стойкость и жертвенность множества людей. Каждое из этих слов наполнилось содержанием - болью, трагедией, повседневными потерями и повседневным героизмом. В этих словах проступило их глубокое эмоциональное содержание. Теперь эти слова не просто набор букв и звуков, они наполнены жизнью и борьбой людей, вставших на защиту Украины!