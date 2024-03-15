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Местные самоуправления не знают, когда получат обещанные деньги на повышение зарплат учителям

rus.postimees.ee
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Учебный класс.
Учебный класс. Фото: Пеэтер Лиллевяли

Союз городов и волостей Эстонии уже больше месяца ждет ответа от Министерства образования и науки, когда деньги, запланированные на повышение минимальной зарплаты учителей, дойдут до самоуправлений, пишет Rus.ERR.

По словам министерства, чтобы выделить деньги местным самоуправлениям, необходимо внести изменения в Закон о государственном бюджете, который находится на рассмотрении в Рийгикогу.

Союз местных самоуправлений направил в министерство запрос о минимальной зарплате учителя общеобразовательной школы 5 февраля 2024 года. В министерстве на запрос не ответили.

По словам специалиста по коммуникациям Министерства образования Мари Аннус, учителя получат обещанную зарплату.

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