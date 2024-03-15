Союз городов и волостей Эстонии уже больше месяца ждет ответа от Министерства образования и науки, когда деньги, запланированные на повышение минимальной зарплаты учителей, дойдут до самоуправлений, пишет Rus.ERR.
Местные самоуправления не знают, когда получат обещанные деньги на повышение зарплат учителям
По словам министерства, чтобы выделить деньги местным самоуправлениям, необходимо внести изменения в Закон о государственном бюджете, который находится на рассмотрении в Рийгикогу.
Союз местных самоуправлений направил в министерство запрос о минимальной зарплате учителя общеобразовательной школы 5 февраля 2024 года. В министерстве на запрос не ответили.
По словам специалиста по коммуникациям Министерства образования Мари Аннус, учителя получат обещанную зарплату.