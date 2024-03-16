В сегодняшней передаче Kuuuurija речь пойдет о том, как десятки жителей Эстонии мечтали о прекрасных модульных домах, которые должна была построить местная фирма. Однако строители исчезли вместе с деньгами, а клиенты остались ни с чем.
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Жители Эстонии отдали за дома мечты десятки тысяч евро, но остались у разбитого корыта
Ösel House - это бренд, который рекламирует себя в основном через Facebook. Фотографии их модульных домов потрясающе красивы. В рекламе говорится о быстром строительстве и вполне доступных решениях на рынке дорогого жилья.