Жители Эстонии отдали за дома мечты десятки тысяч евро, но остались у разбитого корыта

Айри обратилась в фирму Ösel House и сильно пожалела об этом.

В сегодняшней передаче Kuuuurija речь пойдет о том, как десятки жителей Эстонии мечтали о прекрасных модульных домах, которые должна была построить местная фирма. Однако строители исчезли вместе с деньгами, а клиенты остались ни с чем.