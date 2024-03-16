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Жители Эстонии отдали за дома мечты десятки тысяч евро, но остались у разбитого корыта

Kuuuurija
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Айри обратилась в фирму Ösel House и сильно пожалела об этом.
Айри обратилась в фирму Ösel House и сильно пожалела об этом. Фото: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija»

В сегодняшней передаче Kuuuurija речь пойдет о том, как десятки жителей Эстонии мечтали о прекрасных модульных домах, которые должна была построить местная фирма. Однако строители исчезли вместе с деньгами, а клиенты остались ни с чем.

Ösel House - это бренд, который рекламирует себя в основном через Facebook. Фотографии их модульных домов потрясающе красивы. В рекламе говорится о быстром строительстве и вполне доступных решениях на рынке дорогого жилья.

Жительница Тарту Айри тоже увидела рекламу Ösel House в социальных сетях: «Цены нам назвали, предложение отправили. Дом предполагался для мамы, чтобы она могла выйти на пенсию и жить на Сааремаа».

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