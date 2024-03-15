Министр Каллас на грани отставки

Министр регионального развития – человек, для которого важны результаты и важна их реализация. «В последние месяцы несколько важных процессов оказались в таком простое, что я хотел быть честным и объявить об этом как можно раньше, но, к счастью, еще есть время, чтобы привести эти вещи в порядок и завершить их», - сказал Мадис Каллас.