Министр регионального развития Мадис Каллас (Социал-демократическая партия) заявил на вчерашней правительственной пресс-конференции, что, если он не сможет разрешить некоторые проблемы, ему будет трудно продолжать работу на посту министра. «Я просто так не разбрасываюсь словами», - сказал Каллас.
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Министр Каллас на грани отставки
Министр регионального развития – человек, для которого важны результаты и важна их реализация. «В последние месяцы несколько важных процессов оказались в таком простое, что я хотел быть честным и объявить об этом как можно раньше, но, к счастью, еще есть время, чтобы привести эти вещи в порядок и завершить их», - сказал Мадис Каллас.